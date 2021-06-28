شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 900 طن مخلفات من الطالبية وضبط أبنية مخالفة بحدائق الأهرام بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دفعت محافظة الجيزة بمعداتها وفرق النظافة من خلال هيئة النظافة والتجميل لرفع المخلفات المتراكمة بشارع الثلاثيني الجديد بحي الطالبية، وذلك في ضوء توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، برفع كافة المخلفات من رتش وتراكمات من الشارع وتمهيده وفتحه أمام الحركة المرورية.



رفع المخلفات

ورفع هيئة النظافة 900 طن مخلفات ورتش حتي الان من خلال 60 نقلة بالسيارات علي مدار الأسبوع وجاري استكمال الاعمال لحين الانتهاء من رفع كافة المحلفات من الشارع بمتابعة من شفيق جلال رئيس هيئة النظافة والتجميل.

وفى السياق، واصلت محافظة الجيزة تكثيف حملات المتابعة وضبط المخالفات بقطاع حدائق الأهرام بحي الهرم لزيادة معدلات الانضباط ومنع المخالفات إلى جانب استمرار جهود النظافة ورفع المخلفات والإشغالات ومعوقات الحركة المرورية، في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة .



رفع المخلفات

ونجحت حملات الضبط والمتابعة فى إيقاف أعمال 7 حالات بناء مخالف وسحب معدات من العقارات أرقام 305 أ ؛ 15 و 6و، 21 ط، 493 21ط، وإزالة أعمال مخالفة عبارة عن برجولة بالفراغ السياحى بالعقار 355 أ مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

أما عن جهود النظافة وتحسين حالة البيئة ورفع المخلفات والإشغالات ومعوقات الحركة المرورية قد تم رفع عدد من الحواجز الحديدية أمام عقارات أرقام 487 أ و 488 أ ورفع مخلفات ونظافة قطع التراضي الفضاء أرقام 408 أ و 449 أ، إلى جانب بدء أعمال تطوير شارع وميدان الثروة المعدنية.