شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية توزع مساعدات على المواطنين بحى أهالينا بمبادرة حياة كريمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت وزارة الداخلية قافلة استهدفت حى أهالينا بمدينة السلام بالقاهرة، حيث تم توزيع عدد من المساعدات العينية (مواد غذائية متنوعة) بالمجان على المواطنين، وذلك بعد اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تنفذها وزارة الداخلية داخل كافة الجهات الشرطية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، ولاقى ذلك قبولًا واستحسانا من الأهالى، مُشيدين بجهود الوزارة فى هذا الشأن.

جاء ذلك فى ضوء المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) لتقديم كافة أوجه الدعم للمواطنين واستمرارًا للدور المجتمعى لوزارة الداخلية الهادف فى أحد محاوره إلى المساهمة فى تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين، واستمرارًا لتفعيل مبادرة "كلنا واحد " تحت رعاية رئيس الجمهورية.