شكرا لقرائتكم خبر عن أجواء شديدة الحرارة بأغلب الأنحاء.. تعرف على حالة الطقس غدا بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس غدا الثلاثاء، حيث يستمر ارتفاع درجات الحرارة، ليسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية.

وعن حالة الطقس ليلا ، فيسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا الثلاثاء، يشهد شبورة مائية خفيفة صباحا على الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية.

ونشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء ، القاهرة الكبرى العظمى 38 درجة والصغرى 24 والوجه البحرى العظمى 38 درجة والصغرى 24 ، والسواحل الشمالية الغربية العظمى 32 درجة والصغرى 23 ، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء العظمى 33 درجة والصغرى 23 ، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر العظمى 39 درجة والصغرى 27 ، وشمال الصعيد العظمى 40 درجة والصغرى 23 ، وجنوب الصعيد العظمى 44 درجة والصغرى 26.