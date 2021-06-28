الجامعة الأمريكية: فتح باب التقديم لبرنامج المنح الجامعية لطلاب المدارس الحكومية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- داليا شبل:

أعلنت الجامعة الأمريكية بالقاهرة، عن فتح باب التقديم للدفعة الثانية لـ"برنامج المنح الجامعية" لطلاب المدارس الحكومية، المقدم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وتقوم الجامعة بإدارة وتنفيذ "برنامج المنح الجامعية" والذي يقدم منحًا دراسية جامعية لما يقرب من 140 طالب وطالبة في العام الدراسي الجامعي 2022/2021 وذلك للحصول على شهادة البكالوريوس أو الليسانس ليس في الجامعة الأمريكية بالقاهرة فحسب، بل أيضا في عدد من الجامعات المصرية الحكومية (في الأقسام ذات الرسوم والمقدمة باللغة الإنجليزية) والخاصة.

الجامعات الشريكة في البرنامج هي: جامعة القاهرة، وجامعة الإسكندرية، وجامعة عين شمس، وجامعة أسيوط، وجامعة المنصورة ومدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا.

ويقدم برنامج المنح الجامعية فرصًا للطلاب المؤهلين من كل محافظات مصر، ويراعى في عملية الاختيار التوازن بين الجنسين لتحصل الطالبات على ما لا يقل عن 50 بالمئة من المنح.

كما تتضمن المنحة حصول ما لا يقل عن 10- 15 بالمئة من الطلاب ذوي الإعاقة عليها وذلك للمساهمة في دعم التنوع ونمو مستقبلنا الجماعي.

وتقدم الجامعة الأمريكية بالقاهرة من خلال البرنامج 20 منحة للطلاب لدراسة إدارة الأعمال، والاقتصاد، والصحافة، و5 منح لدراسة العلوم وعلوم الحاسب الآلي.

يهدف البرنامج بشكل خاص لدعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمسؤولية البيئية في مصر من خلال التركيز على الدراسة الجامعية في مجالات المياه، والطاقة، والزراعة، وعلوم الحاسب الآلي، والذكاء الاصطناعي وعلم البيانات. ويسهم البرنامج في دعم تلك الخطط من خلال توفير فرص التعليم الجامعي القائم على أسس المعرفة، والابتكار، والبحث العلمي، والتميز، والتعليم التجريبي، وريادة الأعمال والاستعداد لسوق العمل.

إلى جانب التعليم العالي المتميز، سيتمكن الطلاب من التدريب على استخدام اللغة الإنجليزية، والحصول على الاستشارات المهنية، والدراسة لمدة فصل دراسي أو صيفي واحد في الخارج في الولايات المتحدة الأمريكية، والحصول على خدمات التوظيف، والتدريب من أجل إحداث تنمية شاملة للشخصية والمهارات وذلك لبناء جيل من قادة وكلاء التغيير والتطوير والابتكار في مصر في المستقبل.