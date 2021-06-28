الجريدة الرسمية تنشر قواعد الاستيراد والتصدير بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 21 لسنة 2021 بشأن اعتماد قواعد الاستيراد والتصدير من وإلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ونظم الرقابة الصحية والبيئية والفنية المتعلقة بالاستيراد والتصدير.
وجاء في المادة الأولى تعتمد الأحكام المرافقة لهذا القرار في شأن قواعد الاستيراد والتصدير من وإلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ونظم الرقابة الصحية والبيئية والفنية.
وفي المادة الثانية "ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.