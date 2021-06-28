الجريدة الرسمية تنشر قواعد الاستيراد والتصدير بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

وفي المادة الثانية "ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012