بالشروط والأسعار.. الإسكان تبدأ حجز شقق مشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

تبدأ هيئة تعاونيات البناء، التابعة لوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، حجز مرحلة جديدة من شقة مشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة، بالتجمع الخامس خلف الجامعة الأمريكية.

وينشر "الخليج 365" طريقة التقديم ومواصفات الشقق والأسعار على النحو التالي:

طريقة التقديم:

شراء كراسة الشروط من مقر الهيئة العامة لتعاونيات البناء في مدينة نصر، بداية من اليوم، على أن ينتهي تقديم المستندات، وسداد جدية دخول القرعة طبقا للمساحة المطلوبة، اليوم الاثنين، وحتى يوم الخميس الموافق 15 يوليو المقبل، ويصل سعر كراسة الشروط 200 جنيه.

ويتم تخصيص الوحدات بنظام المقرعة العلنية، والتي تجرى يوم 28 يوليو بعد انتهاء فترة الحجز.

مواصفات المشروع:

يتكون المشروع من 70 شقة، والعمارة عبارة عن دور أرضي، و5 أدوار متكررة وجراج، وتصل مساحة الوحدات إلى 109 أمتار و152 مترًا.

يتم تسليم الوحدات بنظام نصف التشطيب، عبارة عن أبواب الغرف من الخشب بينما الشبابيك من الألومنيوم، والحوائط من المحارة، وأعمال الكهرباء عبارة عن مواسير فقط، ووصلات المياه والصرف مخارج فقط، على أن يتم تسليم الوحدة في ديسمبر 2021، بمدة سداد تصل لـ20 سنة.

يوجد بالمشروع مول تجاري ومبنى إداري واجتماعي، ومسجد ومنطقة خدمات.

الشروط العامة:

- ألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة.

- ألا يكون المتقدم أو زوجته سبق لهما الحصول على وحدة سكنية تعاونية أو مدعومة من الدولة، أو قطعة أرض من أي جهة حكومية.

- التوقيع على إقرار بهذا المضمون، وفي حالة ثبوت العكس في أي مرحلة من المراحل يتم إلغاء الإجراءات، ويخصم ألفا جنيه و1% مصروفات إدارية.

- لا يترتب على قبول طلب الحجز أو سداد جدية القرعة أي التزامات على الهيئة.

- التعامل بالتوكيلات في جميع إجراءات الحجز والتخصيص في حدود قرابة الدرجتين الأولى والثانية فقط مع تقديم أصل التوكيل.

- نتيجة القرعة نهائية ولا يجوز تعديلها لأي سبب.

- لن يُلتفت إلى أي طلب يقدم إلى الهيئة، بخلاف المواعيد المحددة.

الأسعار:

سجل سعر المتر لكل المساحات 6500 جنيه، حيث وصل سعر الشقة 109 أمتار 708 ألف جنيه، فيما بلغت جدية الحجز 70 ألف جنيه، وهي تمثل 10% من قيمة الوحدة.

أما الشقة الـ152 مترًا وصل سعرها 988 ألفًا، بجدية حجز 98 ألفًا، حيث يمكن سداد 60% أو 70 من ثمن الوحدة قبل الاستلام.