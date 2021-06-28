اختار هديتك.. تخلص من أجهزتك القديمة إلكترونيا بطريقة آمنة عبر تطبيق "E-Tadweer"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أعلنت وزارة البيئة انطلاق الحملة الدعائية لتطبيق "E-Tadweer" بكافة وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي للترويج للتطبيق ولتعريف المواطنين ماهية التطبيق وسبل الدخول عليه واستخدامه كوسيلة للتخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية.

وينشر الخليج 365 تفاصيل التطبيق وطرق الاستفادة منه وفقا لبيانات وزارة البيئة، على النحو التالي:

ما الهدف من التطبيق؟

المرحلة الأولى من التطبيق سيتم من خلالها جمع مخلفات أجهزة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الصغيرة كالحاسب الآلي المحمول، والشواحن، والكاميرات، وألعاب الفيديو، والبلاي ستيشن، والهواتف المحمولة، وشاشات الكمبيوتر صغيرة الحجم.

في المرحلة الثانية سيتم تفعيل الجمع من المنازل ليتمكن المستخدم من التخلص من الأجهزة المنزلية كبيرة الحجم مثل الغسالات، والثلاجات، والبوتاجازات وشاشات التلفزيون كبيرة الحجم.

كيفية تحميل التطبيق

يتيح التطبيق للمواطن التنويه عن المخلفات وفي المقابل سيحصل على كوبونات تخفيض من عدد من شركاء العمل وسيتم التخلص الآمن من المخلفات التي سيتم جمعها لدى مصانع لإعادة التدوير الرسمية، بهدف دعم مشاركة منتجين الأجهزة الإلكترونية في التطبيق وتقديم حوافز للجمهور لجمع والتخلص الآمن من المخلفات بطريقة آمنة لدى المصانع الرسمية.

1- تحميله من متجر App store أو Google play.

2- إدخال البريد الإلكتروني لإنشاء حساب جديد أو التسجيل باستخدام حساب الفيسبوك أو حساب Apple.

3- في حالة التسجيل بالبريد الإلكتروني قم بتأكيد حسابك عن طريق البريد الإلكتروني المستخدم.

4- اضغط على علامة البلس (+) في أعلى الشاشة لاختيار نوع المخلف من الخيارات المتاحة.

5- صور مخلفك الإلكتروني وقم بملئ البيانات الخاصة به.

6- اختار هديتك من شركاء التطبيق.

7- حدد أقرب مكان لك لترك المخلف وتفعيل قسيمة الخصم (هديتك من شركائنا).