الحبس سنة مع الشغل لمتهمين في قضية "أحداث الظاهر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قضت الدائرة الخامسة إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، الاثنين، بمعاقبة متهمين بالحبس سنة مع الشغل، عما أسند إليهم من اتهامات، في إعادة إجراءات محاكمة في أحداث عنف منطقة الظاهر.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم، والدكتور علي عمارة، وسكرتارية أحمد مصطفى ومحمد الجمل وجمال أحمد.

كانت أصدرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، حكمها في ديسمبر 2016 بمعاقبة 77 متهمًا بالسجن المشدد 10 سنوات، والسجن 7 سنوات لـ27 متهما وتغريم كل منهم 20 ألف جنيه، في جلسة إعادة محاكمتهم بارتكاب أعمال عنف في منطقة الظاهر

وأسندت النيابة العامة للمتهمين، ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أُسست على خلاف القانون، وقتل شخصين عمدا والشروع في قتل 9 آخرين، والتجمهر والبلطجة وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وحيازة وإحراز ذخائر وأسلحة نارية وبيضاء، وقطع الطريق، وتكدير السلم العام.