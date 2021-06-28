ضبط كمية كبيرة من استيكرات الملابس المقلدة داخل محل غير مرخص بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمباحث القاهرة، من ضبط كمية كبيرة من إستيكرات الملابس المقلدة داخل محل غير مرخص بالقاهرة

القت مباحث إدارة التموين برئاسة اللواء محمد رجائي مدير مباحث التموين، القبض على (مالك محل لبيع إستيكرات الملابس كائن بدائرة قسم شرطة السلام أول) لإدارته المحل بدون ترخيص وقيامه بعرض كميات كبيرة من إستيكرات ملابس "مقلدة" غاشاً بذلك جمهور المستهلكين بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وعثر بداخل المخزن على (32105 إستيكر بلاستيك، و8700 إستيكر قماش، جميعهم مقلديـن)، وبمواجهته اعترف بإدارته المحل بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .