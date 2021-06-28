ضبط مسئول مخزن بحوزته 3938 قطع غيار سيارات مجهولة المصدر في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط (المسئول عن مخزن قطع غيار سيارات بدون ترخيص كائن بدائرة قسم شرطة الساحل بالقاهرة)، لإدارته مخزن "بدون ترخيص" وحيازته قطع غيار سيارات مقلدة ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها وبدون بيانات تفيد بلد المنشأ، وذلك بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة وعُثر بداخل المخزن المشار إليه على (3938 قطع غيار سيارات مختلفة الأنواع وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها).

بمواجهة المتهم اعترف بإدارته المخزن بدون ترخيص، وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.