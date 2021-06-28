الداخلية: ضبط 165 سلاح و200 قضية مخدرات وتنفيذ 64511 حكم قضائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط 165 قطعة سلاح ناري، و200 قضية مخدرات، وتنفيذ 64511 حكم قضائي متنوع.

قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 165 قطعة سلاح ناري، بحوزة 140 متهمًا، وتنفيذ 64511 حكم قضائي متنوع، وضبط 3 تشكيلات عصابية، ضمت 22 متهمًا ارتكبوا 17 حادث متنوع.

كما تم ضبط 200 قضية مخدرات، بإجمالي 222 متهمًا، ضبط 26 متهمًا هاربا، ضبط 30 متهمًا في أعمال البلطجة، وضبط 332 دراجة نارية مخالفة، وضبط 26208 مخالفة مرورية متنوعة، وتم فحص 55 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 15 منهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استمرار الحملات الأمنية.

ويأتي ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .