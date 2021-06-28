ضبط صاحب مخبز لقيامه بتجميع الدقيق المدعم وبيعه بالسوق السوداء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط (صاحب مخبز سياحي كائن بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة)، لإدارته المخبز بدون ترخيص، وقيامه بتجميع كميات كبيرة من الدقيق البلدي المُدعم استخراج 82% والمنصرف حصصاً للمخابز البلدية المرخصة، بقصد التصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وعثر بداخل المخبز على (750 كيلو جرام دقيق بلدي مُدعم).

بمواجهة المتهم اعترف بإدارته المخبز بدون ترخيص، وحيازته للمضبوطات بقصد التصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجاري.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.