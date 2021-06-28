أمن القاهرة: ضبط مالك شركة هارب من 132 سنة سجن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من ضبط مالك شركة مطلوب التنفيذ عليه في 44 حكم قضائي بإجمالي حبس 132 سنة.

تمكنت قوة أمنية تابعة لمباحث قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة، من ضبط (مالك شركة - مقيم بدائرة القسم)، مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في 44 حكم حبس جزئي ومستأنف في قضايا (شيكات) بلغ إجمالي مدة العقوبة فيها حبس 132 سنة، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة البحث الجنائي بوزارة الداخلية لضبط الهاربين من السجون والعناصر الإجرامية الخطرة المطلوب ضبطهم وإحضارهم في قضايا والمحكوم عليهم الهاربين، خاصة في قضايا الجنايات ومتعددي الأحكام القضائية .