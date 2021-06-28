بسبب خصومة ثأرية.. ضبط شخصين بتهمة قتل آخر في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت مباحث القاهرة برئاسة اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، ملابسات واقعة مصرع أحد الأشخاص بطلق ناري على إثر خصومة ثأرية، وتحديد وضبط الجناة.

تلقي قسم شرطة الزيتون بلاغا يفيد بحدوث مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية ووجود متوفى بدائرة القسم .

بالانتقال والفحص عُثر على جثة (صاحب محل عطارة، له معلومات جنائية، مقيم بمحل البلاغ) ووفاته متأثراً بإصابته بطلق ناري بالرأس .

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة المشار إليها (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة أسيوط) وبتكثيف التحريات أمكن التوصل إلى مكان اختبائه بإحدى الغرف الكائنة بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبصحبته (نجل عمه، مقيم بمحافظة أسيوط) وبحوزة المتهم الأول (سلاح ناري "طبنجة مطموسة الأرقام " - عدد من الطلقات النارية) والمُستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة نظراً لوجود خصومة ثأرية بين عائلته وعائلة المتوفى بأصل بلدتهما بمحافظة أسيوط وسابقة قيام المتوفى بالتعدي على شقيق الجاني بالضرب محدثاً إصابته التي أدت لوفاته فخطط للانتقام منه، وفى سبيل ذلك استعان بالمتهم الثاني لمساعدته في رصد تحركات المجنى عليه وأبلغه بتواجده بالمحل ملكه ، وبتاريخ الواقعة توجه لمحل عمل المجنى عليه وبحوزته السلاح الناري المضبوط، وحال مشاهدة الأخير له تعدى عليه بالضرب باستخدامه سلاح أبيض "مقص معدني" محدثاً إصابته بجرح سطحي في محاوله منه للهرب، فقام المتهم الأول بالتعدي على المجنى عليه باستخدامه السلاح الناري محدثاً إصابته المنوه عنها والتي أودت بحياته ولاذا بالفرار وبمواجهة المتهم الثاني بما جاء بأقوال المتهم الأول أيدها، وأقر باقتصار دوره على رصد تحركات المجنى عليه وإرشاد المتهم الأول عن مكان تواجده، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.