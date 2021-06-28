بسبب 10 آلاف جنيه.. النيابة تواصل التحقيقات في مقتل مدرب سباحة بناد شهير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

تواصل النيابة العامة بالشيخ زايد، التحقيق في مقتل مدرب سباحة بنادي شهير، عقب خلاف مع مساعده قام الأخير على إثره بتسديد طعنة له أودت بحياته.

كشفت التحريات والتحقيقات أن المتهم اشترى دراجة نارية "سكوتر" من المجني عليه، وتبقى عليه مبلغ مالي قدره 10 آلاف جنيه، طالبه بسدادها عدة مرات دون استجابة.

وشرحت التحقيقات أن المتهم والضحية احتفلا بفوز الأهلي على الترجي، مساء السبت الماضي، داخل مقر النادي بالشيخ زايد، وبعدها خرجا متوجهين لمسكنهما، حيث يقيمان في شقة واحدة بالقرب من مقر النادي، وعاتب المجني عليه المتهم بسبب تأخره عن سداد مبلغ الـ 10 آلاف جنيه المتبقية، وهو ما قابله المتهم بالغضب فبادر بسب المجني عليه.

وتطور النقاش بينهما، حيث تبادلا السب والقذف والاشتباك بالأيدي، واستل المتهم سكينا ثم سدد له طعنات قاتلة أودت بحياته، وأكدت التحريات أن الضحية والمتهم، يعملان منذ فترة في قطاع الناشئين، ويمتهنان تدريب السباحة داخل النادي، وعملا سويا، كما استأجرا شقة بالقرب من النادي وكانا يقيمان فيها.

وأمرت النيابة بندب الطب الشرعي لتشريح جثة المجني عليه لتحديد سبب الوفاة وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

كان أنهى مساعد مدرب سباحة بأحد الأندية الشهيرة حياة مدرب شهير بذات النادي، أثر خلافات مالية بينهما.

تلقى اللواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة إخطارًا من الرائد محمد مجدي رئيس مباحث قسم شرطة ثان الشيخ زايد، بورود إشارة من أحد المستشفيات بوصول جثة "حسام. ال"، مدرب سباحة بنادي شهير، بها طعنة نافذة بالصدر.

توصلت التحريات المباحث بإشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة إلى وقوع مشادة كلامية بين المتوفي وصديقه "أمير. ح"، مدرب سباحة بنفس النادي، داخل شقتهما، بسبب بيع الأول للأخير دراجة نارية، وعدم سداد باقي ثمنها.

وتمكنت القوات برئاسة العقيد أحمد نجم مفتش مباحث فرقة زايد، والمقدم إسلام سمير وكيل الفرقة من القبض على المتهم.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.