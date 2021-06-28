الداخلية تنظم قافلة خدمية وإنسانية بمنطقة مشروع أهالينا بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

وجهت وزارة الداخلية قافلة خدمية وإنسانية بمنطقة مشروع أهالينا بمدينة السلام بمحافظة القاهرة، في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، استمرار لتفعيل مبادرة كلنا واحد، وفي ضوء المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) لتقديم كافة أوجه الدعم للمواطنين واستمراراً للدور المجتمعي لوزارة الداخلية الهادف في أحد محاوره إلى المساهمة في تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين.

واستمرارا لتفعيل مبادرة "كلنا واحد" تحت رعاية رئيس الجمهورية - قامت وزارة الداخلية بتنظيم قافلة استهدفت حي أهالينا بمدينة السلام بالقاهرة، حيث تم توزيع عدد من المساعدات العينية (مواد غذائية متنوعة) بالمجان على المواطنين ، وذلك بعد اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تنفذها وزارة الداخلية داخل كافة الجهات الشرطية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وقد لاقى ذلك قبولاً واستحسانا من الأهالي، مُشيدين بجهود الوزارة في هذا الشأن.