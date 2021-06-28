شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 609 حالة تعدي على النيل خلال الموجة الـ17 ببني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف انتظام سير العمل في حملات الموجة الــ17 لإزالة التعديات على نهر النيل، والتي تنفذها الإدارة العامة لحماية النيل،تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة الحفاظ على حق الدولة واسترداد الأراضى المتعد عليها وحماية مجرى نهرالنيل بالمحافظات النيلية،وتنفيذاً لتوجيهات اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ومتابعة من وزارة التنمية المحلية.

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الذي أعده أحمد إبراهيم مدير جهاز حماية أملاك الدولة الخاصة، الإثنين، وتضمن الإشارة إلى أنه قد تم«أمس»إزالة 3 حالات تعد بالردم على مساحة1400متراً بنطاق مركز ومدينة الفشن،ليصل بذلك إجمالي حالات التعدي التي تمت إزالتها على نهر النيل بدائرة المحافظة إلى 609 حالة تعد على مساحة إجمالية 224 ألف و461متراً مربعاً، وذلك منذ بدء الحملة وحتى اليوم.

فيما أضاف مدير الأملاك، أن الموجة تنفذها الإدارة العامة لتطويروحماية النيل بالتنسيق مع أجهزة المحافظة المعنية من الجهات التنفيذية والأمنية،لافتا إلى أن الحملة قد بدأت أواخر مارس الماضى،بهدف إزالة التعديات على نهر النيل والجزر النيلية بنطاق المراكز المطلة على النيل بالمحافظة،منوهاً عن تكليفات المحافظ«د.محمد هاني غنيم»للأجهزة التنفيذية المعنية بعدم السماح بعودة التعديات مجدداً وتكليف رؤساء الوحدات المحلية بسرعة الإبلاغ عن أية حالات تعتبر جديدة عقب تنفيذ موجة الإزالات الحالية.