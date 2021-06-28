شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تخاطب المديريات بسرعة الانتهاء من تركيب كاميرات المراقبة بلجان الثانوية العامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

خاطبت الإدارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم، المديريات التعليمية، رسميا لسرعة الانتهاء من تركيب منظومة كاميرات المراقبة لجميع المدارس التي ستعقد فيها لجان امتحانات الثانوية العامة.

وشددت الإدارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم،في خطاب للمديريات التعليمية على أن يتم تسليم كاميرات المراقبة لمديري المدارس ومسؤولي العهدة ومسؤولي التطوير التكنولوجي بالمدارس، على أن يتم العمل على مدار 24 ساعة حتى الانتهاء من تنفيذ هذه التعليمات قبل بدء امتحانات الثانوية العامة بوقت كاف، وذلك تحت اشراف مسؤولي الأمن بالمديريات والإدارات التعليمية.

وأصدرت وزارة التربية والتعليم، تعليمات رسمية للمدارس المقرر انعقاد لجان امتحانات الثانوية العامة بها (كلجان سير)، بضرورة فتح المدارس خلال الفترة الحالية لمندوبي الجهة السيادية للعمل بالمدارس على مدار 24 ساعة حتى تتمكن هذه الجهة السيادية من انهاء الاعمال المنوطة بها لمراقبة وتنظيم اعمال امتحانات الثانوية العامة.

كما أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن هناك إجراءات تأمين صارمة ستطبق في امتحانات الثانوية العامة النهائية، ستتكلف تكلفة باهظة بتعاون أجهزة الدولة.