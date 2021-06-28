شكرا لقرائتكم خبر عن الوحدات المحلية بالمنيا تواجه الموجه الحارة بـ«رش الشوارع» (صور ) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واجهت الوحدات المحلية بالمنيا، الموجه الحارة، الإثنين، بالقيام بحملات نظافة ورش الشوارع والميادين، للحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

ونظمت الوحدة المحلية لمركز مغاغة، برئاسة محمد ابو ليلة، رئيس المركز حملة نظافة بحي بحري، حيث تم نقل أطنان الأتربة والقمامة، من الحي ورش الشوارع والميادين، في ظل ارتفاع درجات الحرارة.

وقال صابر حجازي، رئيس الحي، تم تخصيص 10 نقاط لتجميع القمامة من المواطنين ونقلها إلى مصنع تدوير القمامة بالظهير الصحراوي الغربي، بمركز العدوه، بالإضافة إلى رش الشوارع بشكل دوري في ظل ارتفاع درجات الحرارة .

من جانيبه، شدد المحافظ اللواء أسامة القاضي، على القيام بأعمال نظافة وتطهير الشوارع والميادين بشكل دوري بجميع المدن والقرى. محذرا من التهاون أو التقاعس في أداء العمل.

حملات نظافة في مغاغة بالمنيا

حملات نظافة في مغاغة بالمنيا

حملات نظافة في مغاغة بالمنيا

حملات نظافة في مغاغة بالمنيا