شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف : إغلاق جميع مواقع استلام القمح الخميس باستثناء شونتين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتورمحمد هاني غنيم محافظ بني سويف إنه تقرر إغلاق كافة مواقع استلام وتوريد الأقماح المحلية باستثناء شونة مطحن الواسطى وشونة بني سليمان الشرقية مركز بني سويف، بداية من صباح الخميس المقبل.

وأضاف «غنيم» خلال مناقشته للتقرير اليومي لقسم صيانة الحبوب بمديرية التموين، الإثنين، أنه يتم إغلاق المواقع الــ6 التي سبق أن تقرر استمرار أعمال التوريد بها، وذلك في ضوء ما قررته وزارة التموين والتجارة الداخلية، مشيراً إلى أنه قد تمت مراعاة السعات التخزينية المتبقية والبعد المكاني للمساحات المنزرعة عند تحديد تلك المواقع بالتنسيق بين غرفة عمليات وزارة التموين واللجنة المشكلة بالمحافظة، مع استمرار أعمال التوريد بالموقعين بنفس الضوابط والمعايير والمواعيد المقررة من 8 صباحا وحتى 6 مساء.

وأضاف محافظ بني سويف أن إجمالي الكميات الموردة «منذ بداية الموسم في الــ 15 من أبريل الماضى وحتى صباح اليوم» قد وصل إلى 236 ألفا و744 طن قمح، بزيادة تقدر بنحو 37 ألف طن عن الكميات المستهدف توريدها هذا الموسم، لافتاً إلى متابعته للتسهيلات المقدمة عن طريق تقارير غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة المتصلة بالغرف الفرعية على مستوى الوحدات المحلية السبع.

كانت وزارة التموين قد قررت «منتصف يونية الجاري» تحديد 6 مواقع بدائرة المحافظة لاستلام وتوريد الأقماح المحلية (صومعة كوم أبوراضى، شونة سمسطا البنك، شونة اهناسيا البنك، شونة مطحن الواسطى، مركز تجميع سمسطا العالمية، شونة بني سليمان الشرقية) لاستمرار العمل بها حتى 15 يوليو القادم أو لحين امتلاء سعتها التخزينية، وذلك قبل إصدار وزارة التموين التوجيه الوزاري رقم 20 لسنة 2021، بإغلاق 4 مواقع منها بنهاية الشهر الجاري والإبقاء على موقعين فقط «بني سليمان ومطحن الواسطى» لاستمرار العمل بهما، خاصة مع قرب انتهاء موسم التوريد وتوريد كميات أعلى من المستهدف وضعف الكميات الموردة، مع التأكيد على سحب واستخدام الأقماح المحلية للموسم الحالي للطحن من المواقع التخزينية المحددة من لجنة برامج القمح التمويني وطبقاً لنسب الخلط المقررة وتحت إشراف اللجان المختصة طبقاً للضوابط المنظمة لتداول الأقماح المحلية موسم 20/21.

يُذكر أن إجمالي المساحات المزروعة بمحصول القمح بكافة مراكز المحافظة تقدر بـ123 ألفا و416 فداناً على مستوى المحافظة بإنتاجية متوقعة تصل إلى 2 مليون و221 ألفا و488 أردباً بما يعادل (333 ألفا و556 طناً)، فيما يبلغ إجمالي السعات التخزينية أكثر من 230 ألف طن تقريبا موزعة على صوامع وهناجر وشون عامة، وشون ترابية، بمستهدف توريد 200 ألف طن هذا الموسم، وذلك بجانب أكثر من 30 مركز تجميع بمراكز ومدن المحافظة.