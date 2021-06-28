شكرا لقرائتكم خبر عن أمين سر «سياحة النواب»: تطعيم المرشدين في جميع المحافظات بلقاح كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت امانى الشعولى، عضو مجلس النواب عن محافظة الاقصر، امين سر لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، ان لجنة السياحة والطيران المدنى ناقشت مشاكل المرشدين السياحيين الحاصلين على ترخيص مزاولة مهنة الإرشاد السياحى طبقاً لأحكام القانون رقم 121 لسنة 1983 المنظم لمهنة الإرشاد السياحى.

وأضافت «الشعولي» في تصريحات صحفية، الإثنين، أن اللجنة تؤكد أيضاً على أهميه تطعيم المرشدين السياحيين ضد فيروس كورونا، نظراً لاحتكاكهم المباشر مع السائح ووجودهم داخل المركبات السياحية.

وأوضحت أن المرشد السياحى، المتواجدين بالمدن السياحية وخاصة الأقصر واسوان، ومدن البحر الأحمر وشرم الشيخ، والقاهرة، شريك أساسى في الصناعة السياحية حيث أنه المسؤول عن التنسيق وتوفير كل ما يلزم.

وأضافت أن السائح خلال الرحلة السياحية، فهو يعد من أهم الأدوات الترويجية والوسيلة الأولى التي يستقى منها السائح انطباعه الأول عن المقصد السياحى المصرى.