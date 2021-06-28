شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، حيث شهدت اليوم الإثنين وجاءت كالتالى:
- الطماطم بسعر 3.5 جنيه للكيلوجرام.
- البطاطس 6.5 جنيه.
- البصل الأبيض 4.5 جنيه.
- البصل الأحمر بـ 5 جنيهات.
- الكوسة بـ 7.5 جنيه.
- الجزر بـ 6 جنيهات.
- الخيار بـ 8 جنيهات.
- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.
- الفلفل الرومى بـ 7 جنيهات.
- الباذنجان الأبيض بـ 6.5 جنيه.
الباذنجان العروس 6.5 جنيه
- الفلفل البلدى بـ 6.5 جنيه
- الفلفل الألوان 18 جنيها.
- الليمون بـ 18.5 جنيه.
- الفاصوليا الخضراء بـ 8.5 جنيه.
- التفاح السكرى 27 جنيها.
- كانتلوب بـ 6.5 جنيه.
العنب الأحمر 14 جنيها.
العنب الأبيض 13.5 جنيه.
الباميا الخضراء 17 جنيهاً.
تفاح احمر ايطالى 27 جنيهاً.
برتقال بلدى 5 جنيهات.
تفاح بلدى 15 جنيهاً.
مشمش 22 جنيها.