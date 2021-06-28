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تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

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القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
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وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، حيث شهدت اليوم الإثنين وجاءت كالتالى:

‏‎- الطماطم بسعر 3.5 جنيه للكيلوجرام.
- البطاطس 6.5 جنيه.
- البصل الأبيض 4.5 جنيه.
- البصل الأحمر بـ 5 جنيهات.
- الكوسة بـ 7.5 جنيه.
- الجزر بـ 6 جنيهات.
- الخيار بـ 8 جنيهات.
‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.
- الفلفل الرومى بـ 7 جنيهات.
- الباذنجان الأبيض بـ 6.5 جنيه.
الباذنجان العروس 6.5 جنيه
‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 6.5 جنيه
- الفلفل الألوان 18 جنيها.
- الليمون بـ 18.5 جنيه.
- الفاصوليا الخضراء بـ 8.5 جنيه.
- التفاح السكرى 27 جنيها.
‏‎‏‎- كانتلوب بـ 6.5 جنيه.
‏‎‏‎العنب الأحمر 14 جنيها.
العنب الأبيض 13.5 جنيه.
الباميا الخضراء 17 جنيهاً.
تفاح احمر ايطالى 27 جنيهاً.
برتقال بلدى 5 جنيهات.
تفاح بلدى 15 جنيهاً.
مشمش 22 جنيها.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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