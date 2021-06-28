تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك. ‏‎‏‎‏‎ وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، حيث شهدت اليوم الإثنين وجاءت كالتالى:

محمد يوسف

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