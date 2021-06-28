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القاهرة - سامية سيد - التعليم تكشف تفاصيل واقعة طالب كلية الطب فادى أيمن وتؤكد: موقفه سليم

كتب ـ محمود طه حسين

كشفت مصادر مسئولة، بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل واقعة الطالب فادى أيمن، المقيد بكلية الطب جامعة القاهرة، بعد ظهور الطالب في فيديو يؤكد فيه أنه يدرس في كلية الطب، وفوجئ أنه تم منعه من دخول الامتحان من جانب الكلية، موضحا أنه جار بحث موقف الطالب للوقوف على تفاصيل ما أعلنه الطالب.

وأوضحت المصادر، أن موقف الطالب بعد الرجوع إلى كنترول الثانوية العامة سليم، ولكن سيتم مراجعة السجلات في الإدارة العامة في الامتحان، مشددة على أن الوزارة حريصة على حصول الطالب على حقه، مشيرا إلى أن تم التواصل مع الكنترول التابع له وإدارة الإحصاء وموقفه سليم، لافتا إلى أن الطالب دفعة الثانوية العامة 2019.

وأشارت إلى أن الكلية أرسلت خطابا إلى الإدارة العامة للامتحانات للاستعلام على درجة الطالب في الثانوية العامة، موضحة أن الطالب حاصل على مجموع 405 درجات في الثانوية العامة.

وقال الطالب فادى أيمن، إنه تلقى اتصالا هاتفيا من إدارة شئون الطلبة في الكلية بمنعه من دخول الامتحان وضرورة التوجه إلى الشئون القانونية، موضحا أن الكلية أكدت للطالب أن نتيجة الثانوية العامة مزورة ورقم الجلوس لا يخصه، مؤكدا أنه يحتفظ برقم جلوسه الأصلى، لافتا إلى أنه توجه إلى الإدارة العامة للامتحان فى الوزارة وتبين أن رقم جلوسه تم تغييره.