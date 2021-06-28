شكرا لقرائتكم خبر عن دورة تدريبية مشتركة لقومى المرأة والطفولة والأمومة لمكافحة ختان الإناث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث ، برئاسة مشتركة من المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة دورة تدريبية تفاعلية استهدفت 36 شابا وفتاة من أبناء محافظة القليوبية، وذلك في إطار انشطة شهر بدور الذى يمتد خلال الفترة من 14 يونيو وحتى 14 يوليو 2021 .

وأكدت إيزيس محمود مدير عام الإدارة العامة لتخطيط البرامج والحملات، أن التدريب استهدف صقل خبرات ومهارات الشابات والشباب في المحافظة نحو قضية القضاء على ختان الإناث والتواصل الجماهيري المباشر للتوعية بمخاطر الختان الصحية والنفسية على الفتاة، بالإضافة إلى شرح التعديلات الأخيرة على قانون العقوبات لتغليظ عقوبة جريمة الختان وتوسيع مجال التجريم ودورها في تحقيق الردع العام والقضاء على هذه الممارسة السلبية .

كما استعرض التدريب الدور الهام الذي تقوم به حملات طرق الأبواب التى تحمل شعار " احميها من الختان" وآليات الإبلاغ او المشورة على خطين 16000 و 15115 .



يذكر أن هذا التدريب هو باكورة سلسلة من الدورات التي يطلقها المجلس القومي للمرأة والتى تستهدف تشكيل فرق عمل مشتركة بجميع المحافظات لتثقيف الشابات والشباب في المجتمعات المحلية لمساندة المجلس فى أنشطته التوعوية المختلفة للقضاء على الممارسات السلبية ضد المرأة.

