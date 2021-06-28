شكرا لقرائتكم خبر عن المفتى: 30 يونيو جاءت استجابة لإرادة الشعب برفض الخضوع لجماعات التطرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ الدكتور شوقى علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجموع الشعب المصرى العظيم بمناسبة الذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو.

وقال مفتي الجمهورية فى كلمته التى وجهها للشعب المصرى بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو: نتقدم بخالص التهنئة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي -رئيس الجمهورية- وللشعب المصري العظيم، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، وأدعو جموع الشعب المصري إلى المحافظة على روح ثورتهم العظيمة، والإصرار والعمل والإنتاج؛ من أجل رفعة وطننا العظيم وتحقيق التنمية الشاملة في جميع المجالات، لتحقيق التنمية والاستقرار في مختلف ربوع وطننا الغالي مصر.

وأوضح مفتي الجمهورية ،أن ثورة 30 يونيو جاءت استجابة طبيعية لإرادة الشعب المصرى العظيم الذى رفض الخضوع لتهديدات جماعات التطرف والإرهاب.

ودعا مفتي الجمهورية فى كلمته جموعَ الشعب المصرى إلى وحدة الصف والهدف، والتكاتف التام خلف قيادته السياسية في مواجهة جماعات التطرف والإرهاب والتخريب والتحديات التي تواجه الوطن، للعبور بمصرنا الغالية إلى بر الأمان وتحقيق المزيد من الاستقرار والتنمية، مؤكدًا أن مصرنا الحبيبة لا تزال تنتظر المزيد من العمل والاجتهاد للارتقاء بالوطن حتى يحتل مكانته اللائقة بين الأمم والشعوب.

وأكد مفتي الجمهورية، أن التحلى بروح ثورة 30 يونيو، ووضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار من أهم المبادئ التي يجب التمسك بها في حربنا لاقتلاع جذور الإرهاب والتطرف وقوى الشر، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا الغالية وقائدها وشعبها العظيم وخير أجناد الأرض من كل مكروه وسوء.