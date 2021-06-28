شكرا لقرائتكم خبر عن سيرفيس الجيزة يضبط 72 سيارة مخالفة منها بدون رخص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شنت محافظة الجيزة من خلال جهاز السرفيس حملات لضبط سيارات السرفيس المخالفة في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالتأكد من التزام سيارات السرفيس بخطوط السير المحددة لها والتعريفه المقررة واستيفاء التراخيص اللازمة للسير .

وتمكن جهاز السرفيس بمتابعه من محمود حسين رئيس الجهاز من ضبط 72 سيارة مخالفة منها بدون رخص تسيير وأخرى بدون رخص قيادة للسائق، وعلى الفور تم تحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفين وذلك خلال الحملات التي تم تنفيذها بشوارع السودان والتحرير وأحمد عرابي وجاري تنظيم حملات اخري لضبط الشارع .

وفى السياق، تمكن حي جنوب الجيزة تحت إشراف تيسير عبد الفتاح رئيس الحى، من ضبط ملاك قطعة ارض فضاء بشارع المجزر الآلى بالمنيب يتم فيها إعادة تدوير زيوت الطعام المستخدمه لاستخدامها مرة أخرى، وتم التحفظ على المضبوطات وايداعها مخازن الحى واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

الحملات التى تشنها محافظة الجيزة من خلال الأحياء والمراكز لضبط المخالفين والحفاظ علي الصحة العامة للمواطنين تأتى وفقا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بضبط الانشطة المخالفة والمتلاعبين بصحه المواطنين .























