وزير الخارجية يبحث مع نظيرته الهولندية دفع التعاون بين البلدين

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الخارجية ⁧‫سامح شكرى‬⁩ مع نظيرته الهولندية سيجرد كاخ،‬⁩ اليوم الإثنين، سُبل دفع التعاون بين البلديّن والموضوعات الإقليمية ذات الاهتمام المُشترك.

وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية -في تدوينة عبر حسابه على موقع التدوينات المصغرة ""تويتر"- إن اللقاء يأتي في مستهل زيارة الوزير شكرى إلى روما وقبيل بدء الاجتماع الوزارى للتحالف الدولى ضد داعش.

ويقوم وزير الخارجية حاليًا بزيارة إلى العاصمة الإيطالية روما للمشاركة في الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد داعش، والذي يعقد اليوم بمشاركة وزراء خارجية الدول الأعضاء بالتحالف لبحث الجهود المشتركة للتصدي لتنظيم داعش الإرهابي.

كما أنه من المقرر أن يشارك الوزير شكرى فى الاجتماع المقرر تنظيمه حول سوريا على هامش الاجتماع الوزارى للتحالف، للتأكيد على الموقف المصرى الثابت بضرورة التوصل إلى حل سياسى للأزمة السورية طبقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.