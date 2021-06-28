شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة يستقبل وفدا إعلاميا روسيا فى زيارة تستهدف المناطق السياحية والآثرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم الأحد، وفدا من التليفزيون الروسي، قادما من العاصمة الروسية موسكو، في جولة تستغرق عدة أيام لزيارة مدن مصر السياحية والأثرية.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن وفد التليفزيون الروسي، المكون من 5 أشخاص، وصل على متن رحلة مصر للطيران القادمة من موسكو، وكان في استقبالهم مسؤلى مكتب هيئة تنشيط السياحة بمطار القاهرة.

وتم إنهاء إجراءات وفد التليفزيون الروسي، من خلال مبنى الركاب 3 بمطار القاهرة، ومنالمقرر أن يتوجهوا يوم الثلاثاء المقبل إلى مدينة الأقصر بصعيد مصر، لزيارة المعالمالأثرية، ثم إلى مدينة الغردقة السياحية يوم الجمعة المقبلة لزيارة المناطق السياحية.

بحسب المصادر في مطار القاهرة، فإن وفد التليفزيون الروسي منتظر، أن يغادر البلادعائدا إلى روسيا، يوم السبت المقبل، بعد إنهاء زيارته السياحية إلى المدن المصرية.