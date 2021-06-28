شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكيانات المصرية فى أوروبا يعلن إطلاق مبادرة وسام الإبداع للمصريين بالخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن اتحاد الكيانات المصرية فى أوروبا إطلاق مبادرة "وسام الإبداع" للمصريين بالخارج، خلال مؤتمر صحفى فى العاصمة البريطانية.

وقال مصطفى رجب، رئيس اتحاد الكيانات المصرية فى أوروبا والمسجل فى مصر تحت اسم جمعية المصريين فى اوروبا رقم 911 ، إن مجلس إدارة الاتحاد قرر تخصيص جائزة سنوية تحت مسمى وسام الأبداع للمصريين بالخارج، والتي من المقرر أن تمنح سنويًا لمن تختاره اللجنة من خلال رسائل الترشيح التى تصلها.

وأضاف "رجب" أنه سوف تقوم اللجنة بتقنين معايير الاختيار حسب قوانين منظمة الأمم المتحدة ، حيث أنه من المقرر أن توزع هذه الجائزة فى حفل سنوى فى القاهرة.

وأوضح "رجب" أنه من المقرر أن يتم إرسال طلب رعاية للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لرعاية الحدث و عرضة علي السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج ليصبح حدثا عالميًا يلقي الضوء علي الطيور المهاجرة المصرية ويبرز مدي ترابطها بالوطن و الإستفادة من المبدعين من المصريين في أوروبا بل في العالم أجمع.