شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية مهنئا الرئيس بذكرى 30 يونيو: انطلاق أزهى مراحل النضال بالتنمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، جاء بها :"في ذكرى الأعياد تتهادى إلى الأذهان عظيم الذكريات ، وبمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة ، يُسعدني أن أتقدم وهيئة الشرطة لسيادتكم بأبلغ عبارات التهنئة راجياً المولى عز وجل أن يكلل مسيرتكم بالتوفيق والسداد".

وتابع وزير الداخلية:" سيادة الرئيس، جسدت ملحمة ثورة 30 يونيو قدرة المصريين على صنع التاريخ وتعبيراً عن إرادة شعبية صادقة فى العزم على إنطلاق أزهى مراحل النضال الوطنى بالبناء والتنمية والإزدهار على أرض مصر .. لقد كان وسيظل بعون الله تكاتف المجتمع المصرى العظيم ومؤسساته خلف قيادتكم الوطنية الحكيمة علامة مضيئة فى تاريخ مصر المعاصر .. ورمزاً ناصعاً فى مسار كفاح شعب أبى .. وإنتصاراً لقيم الكرامة والعزة، حفظكم الله ورعاكم وسدد على طريق الحق والخير خطاكم .. إنه تعالى نعم المولى ونعم النصير، وكل عام وسيادتكم بخير".