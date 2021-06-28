شكرا لقرائتكم خبر عن مكتب الهجرة الدولية بمصر يستبدل السيارة الرسمية بـ3 دراجات لانتقال الموظفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر المكتب الأعلامى لمنظمة الهجرة الدولية مبادرة رئيس المنظمة فى مصر، لوران دى بورك، بإستبدال السيارة الرسمية للمكتب بـ 3 دراجات هوائية لتشجيع الموظفين فى المنظمة على ممارسة الأنشطة الرياضية، وتقليل اتبعاثات الاحتباس الحرارى.

ووفق المنظمة أنه فى أغسطس 2020، استبدل رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة فى مصر لوران دي بورك، سيارة رسمية بثلاث دراجات، ومنذ ذلك الحين، فى أقل من عام، انضم موظفو المنظمة إلى الاجتماعات في الزمالك مستقلين الدراجات لأكثر من 1000 كيلومتر وتقليل 0.2 طن من انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى، مما يساهم فى حماية البيئة وتشجيع الموظفين على التمتع بصحة جيدة وممارسة أنشطة رياضية مفيدة للصحة.