شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تنتهى من تنفيذ 4 مدارس حقلية إرشادية للنخليل فى محافظة المنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عبد العليم الشافعي منسق المدارس الحقلية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، إنه تم تنفيذ 4 مدارس حقلية إرشادية للنخليل في محافظة المنيا بالتنسيق مع الدكتور عز الدين جاد الله مدير المعمل المركزى للأبحاث وتطوير النخيل بمراكز سمالوط وأبو قرقاص والمنيا ومطاى، وذلك من خلال فرع المعمل بمحافظة المنيا ودوره للقيام بالعمل الإرشادي بتوعية المزارعين على أهمية عمليات خدمة النخيل المختلفة وتأثيرها على زيادة الإنتاجية وتحسين جودة الثمار وأهمية ذلك في تحقيق أفضل عائد اقتصادي.

حضر المدارس عدد من المهندسين الزراعيين بمديرية الزراعة بالمنيا وعدد من مزارعي النخيل والأشخاص المهتمين بزراعة نخيل البلح، وكان مضمونها عن عمليات الخدمة الأرضية والرأسية السليمة التى تجرى على نخيل البلح وكيفية اجرائها ومدى تأثيرها الإيجابي على المحصول .

تناولت توجيه المزارعين إلي زراعة الاصناف العربيه ذات صفات الجودة العالية والعائد الأقتصادي الوفير مثل البرحي والمجدول وغيرها من الأصناف التي تجود زراعتها تحت الظروف المناخية لمحافظة المنيا، كما تم توجيه المزارعين لاستبدال طرق الرى والتسميد التقليدية واستخدام الطرق الحديثة مثل الرى بالتنقيط حرصا على ترشيد وتقليل كمية المياه المستهلكة في الري وايضا تقليل تكاليف استخدام الأسمدة نظرا لتقليل الكميات المستخدمه من المياه و الاسمده عند اتباع الطرق الحديثة للري .

كما تم شرح اهمية عملية خف ثمار وتأثيرها علي زيادة جودة المحصول .وأيضا التدريب علي عمليةالتقويس في نخيل البلح وتوضيح أهميتها مع تصحيح بعض المفاهيم الخاطئة المتبعة، كذلك عمل تدريب علي مكافحة سوسة النخيل الحمراء وتم الرش علي جذوع النخيل مع توضيح أهم أسباب الإصابة والممارسات الزراعية الخاطئة المتسببة في إنتشار الإصابة بسوسة النخيل الحمراء .