ورشة عمل لبحث سبل التعاون المشترك بين جامعتى حلوان وليمبوبو الجنوب أفريقية

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القاهرة - سامية سيد - نظمت جامعة حلوان ورشة عمل افتراضية لبحث سبل التعاون المشترك بين جامعة حلوان وجامعة ليمبوبو الجنوب أفريقية تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، وريادة الدكتورة مني فؤاد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

وأوضح الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة فى بيان، أن تكثيف التعاون مع الدول الأفريقية هو أحد محاور الخطة الاستراتيجية للجامعة ويأتي في أولوياتها، في إطار جهود الجامعة لفتح قنوات تواصل علي المستوي الإقليمي والدولي تخدم البحث العلمي والنشاط الطلابي وتفتح أفاق جديدة للتعاون والتي من المنتظر أن يكون لها أثار إيجابية علي تقدم الجامعة في التصنيفات الدولية.

وافتتحت ورشة العمل الدكتورة مني فؤاد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث مؤكدة على ضرورة توسيع آفاق التعاون العلمي والأكاديمي بين الجامعتين وتوطيدها بما يسهم في تطوير التعليم الجامعي في مصر في إطار استراتيجية وزارة التعليم العالي التي تقوم على تشجيع التعليم بين الجامعات المصرية والجامعات العالمية ذات السمعة المتميزة.

أشار الدكتور سامح سرور عميد كلية الصيدلة ومنسق ورشة العمل إلي ضرورة زيادة التعاون مع الجامعات والمؤسسات البحثية في دولة جنوب أفريقيا حيث تمثل مصر وجنوب أفريقيا القوة العلمية في القارة وأن مثل هذا التعاون وتضافر الجهود سوف يكون له أكبر الأثر في سد الفجوة العلمية التي تعاني منها الدول الأفريقية.

شارك بورشة العمل ممثلي وزارة البحوث والابتكار بجنوب أفريقيا والأستاذة الدكتورة ميادة بلال رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الثقافية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وعدد من عمداء الكليات بجامعة حلوان والباحثين من جامعة حلوان وجامعة ليمبوبو.

تناولت ورشة العمل عدد من محاور التعاون المشترك في مجالات بحوث الصحة وتطوير الدواء والطاقة الجديدة والسيارات الكهربائية والتغير المناخي وبحوث البيئة، وتم استعراض الإمكانيات المتوفرة في الجامعتين والتي تخدم البحوث في هذه المجالات وكيفية الاستفادة منها لتحقيق أكبر فائدة للباحثين بالجامعتين، وتناولت المباحثات إمكانية تبادل الزيارات للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والتعاون في الاشراف علي الرسائل العلمية وكذلك تقييم الرسائل، وتم الاتفاق علي صياغة سبل التعاون في مذكرة تفاهم مشترك واعداد خطة تنفيذية للبدء في أنشطة التعاون في أقرب وقت.