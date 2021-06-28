شكرا لقرائتكم خبر عن صور الأقمار الصناعية تشير لأجواء شديدة الحرارة وارتفاع نسب الرطوبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور للأقمار الصناعية، تشير لطقس شديد الحرارة مع ارتفاع كبير في الرطوبة علي مدار اليوم.

وأكدت هيئة الأرصاد، استمرار أجواء شديدة الحرارة علي معظم الانحاء بسبب زيادة نسبة الرطوبة في الجو مما أدت الي ارتفاع درجة الحرارة المحسوسة أكثر من المعتاد كما تزداد ساعات سطوع الشمس خلال اليوم والرياح معتدلة تنشط أحيانا..

وتابعت: كما تؤثر نسبة الرطوبة العالية علي تكون الشبورة المائية علي الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية.

وناشدت الهيئة المواطنين، عدم التعرض للأشعة الشمس المباشرة خلال وقت الظهيرة والاكثار من تناول السوائل الباردة خلال اليوم.













