شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا يشيد بجهود القائمين على منظومة الصحة والأجهزة التنفيذية في مواجهة «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بجهود القائمين على منظومة الصحة، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية، والتي ساهمت بشكل واضح في السيطرة على فيروس كورونا في الموجة الثالثة.

وناشد «المحافظ» المواطنين الاستمرار في الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، والوقائية من ارتداء الكمامات، والتباعد والتطهير، والتعقيم، ورفع التراكمات، والاهتمام بأعمال النظافة العامة.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور الدكتور محمد أبوزيد، نائب المحافظ، والعقيد محمد حسن الكردي المستشار العسكري للمحافظة، والعميد محمد صادق ممثلا لمديرية الأمن وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية، ورؤساء الوحدات المحلية، ومديري المديريات الخدمية.