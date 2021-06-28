شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا يطمأن على جاهزية مديرية التعليم لامتحانات الثانوية العامة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
ناقش اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، الإثنين، استعدادات مديرية التربية والتعليم لاستقبال امتحانات الشهادة الثانوية، من حيث تجهيز اللجان وتعقيمها، واستراحات المراقبين والملاحظين.
وقال محمد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، إنه تم عقد الامتحان التجريبي لطلاب الثانوية العامة، خلال الفترة من 21 وحتي 23 من يونيو الجاري، مشيراً إلى أنه تم تخصيص 89 لجنه على مستوي المراكز، منها 63 لجنه بنظام الورقي والالكتروني لطلاب الانتظام، و26 لجنه ورقي فقط لطلاب المنازل، باجمالي 34 ألف 524 طالب وطالبه، وذلك تمهيداً للامتحان النهائي في 10 يوليو القادم.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور الدكتور محمد أبوزيد، نائب المحافظ، والعقيد أ.ح محمد حسن الكردي المستشار العسكري للمحافظة، والعميد محمد صادق ممثلا لمديرية الامن وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية، ورؤساء الوحدات المحلية، ومديري المديريات الخدمية.