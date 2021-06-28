شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة عدد مراكز تلقى لقاح كورونا إلى 11 مركزا في القليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور خالد عبدالغني، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، زيادة عدد مراكز تلقى لقاح فيروس كورونا من 9 مراكز بمدن ومراكز المحافظة إلى 11 مركز لتلقى اللقاح بعد افتتاح مركزين لتلقى اللقاح بالمركز الطبى العام بالقناطر الخيرية، والثاني بمستشفى شبين القناطر المركزى، للتسهيل على المواطنين بالمدن وعدم الانتقال لمسافات للحصول على اللقاح.

وتفقد وكيل وزارة الصحة المركز الجديد بمدينة القناطر الخيرية حيث تم تفعيل منظومة اللقاح في المركز الطبى العام لمتابعة الفرق الطبية الخاصة بتطعيم المواطنين من الفئات المستحقة للحصول على لقاح كورونا والذين قاموا بالتسجيل على موقع التسجيل الإلكترونى المخصص من وزارة الصحة والسكان، وفقاً للفئات المستحقة.

وتابع وكيل الوزارة انتظام سير العمل والتأكد من تواجد الفرق الطبية وجاهزيتها، لتطعيم المواطنين من الفئات المستهدفة، وتقديم اللقاح للمواطنين بشكل جيد، وتطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء التطعيم.

وشدد على استمرار الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية ‏والوقائية ضد فيروس كورونا المستجد حتى بعد تلقي اللقاح.

يذكر أن مراكز تطعيمات لقاح كورونا تتم في مستشفى كفر شكر المركزي والوحدة الصحية بسنديون بقليوب ومركز طبي حجازى بشبرا غرب وبنك الدم الإقليمى ببنها ومستشفى رمد بنها ومركز صحة الأسرة بسندبيس القناطر الخيرية والوحدة الصحية بالأحراز بشبين القناطر والوحدة الصحية بمشتهر بطوخ ومركز طبى الحى الثامن بالعبور وهى المراكز والمنافذ المعتمدة لصرف وإجراء التطعيم ضد فيروس كورونا.