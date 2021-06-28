شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة.. قلعة قايتباي تسمح بجلسات التصوير «فوتو سيشن»: «الساعة بـ800 جنيه» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في بادرة هي الأولى من نوعها داخل قلعة قايتباى بالإسكندرية،أعلنت القلعة عن السماح بتصوير جلسات التصوير المعروفة شعبياً بـ«فوتو سيشن»، وفق ضوابط واشتراطات.

وقال الدكتور عمرو الشحات، مدير عام قلعة قايتباي في الإسكندرية، في تصريحات صحفية، الإثنين، إنه يتم إتاحة فرصة تصوير «فوتوسيشن» غير تجاري وفقا للإجراءات المنصوص عليها، والتي تشمل تحديد رسوم تصوير الفوتوسيشن بـ800 جنيه لمدة ساعة، وأن يكون الحجز من خلال مسؤول العلاقات العامة والإدارة داخل القلعه، ويكون التصوير خلال الموعد المتفق عليه خلال مواعيد الزياره الرسمية.

وأضاف: «كما شملت الضوابط، أن يتم التصوير دون تعطيل حركة الزيارة بالقلعة، وأن يسمح بالتصوير في الأماكن المفتوحة المتاحة لزيارة بالقلعة والالتزام التام بالقواعد العامة للزيارة».