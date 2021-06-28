شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم .. تلقي تظلمات الشهادة الإعدادية في المنيا لمدة 15 يوما والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت الاثنين 9 إدارات تعليمية في المنيا، تلقي طلبات التظلمات من نتيجة الشهادة الإعدادية، والتي تم إعلانها الأسبوع الماضي بنسبة نجاح، 77.5%. حيث يتقدم ولي الأمر بطلب مرفق به صورة بطاقة الرقم القومي، وتوريد مبلغ 20 جنيها عن كل مادة.

قال المهندس محمد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، تم فتح باب التظلمات لنتيجة الشهادة الإعدادية الاثنين ولمدة 15 يوما، داخل 9 إدارات تعليمية، من العدوة شمالا حتى دير مواس جنوبا.

وأضاف «الرشيدي»: يتقدم ولي الأمر بطلب ويسدد مبلغ 20 جنيها رسم كل مادة، حيث يم تحديد موعد لفحص التظلمات، والتي تضمن تأكد الطالب من أن ورقة الإجابة خاصة به دون غيرة ومراجعة أعمال رصد درجات التصحيح.

كان المحافظ اللواء أسامة القاضي، قد اعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية مساء الاثنين، للعام الدراسي 2020 /2021، حيث بلغت نسبة النجاح بالمدارس الرسمية والمنازل 77.5%.

يذكر أن عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحان الشهادة الإعدادية، بالمدارس الرسمية بلغ 101680 طالباً، حضر منهم 99001 طالباً، وبلغ عدد الناجحين 77050 طالباً، بنسبة نجاح 77.5%.