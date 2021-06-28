شكرا لقرائتكم خبر عن «القابضة للمياه»: انهاء أعمال التوعية بسلامة ومأمونية المياه بخمس مراكز بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أهمية جودة مياه الشرب ومراقبتها بمختلف مراحل الإنتاج بداية من مآخذ المحطات وحتى وصولها للمواطنين، وأهمية اعتماد إجراءات سلامة ومأمونية المياه، من تقييم المخاطر التي تحيط بنظم إمداد مياه الشرب من المصدر وحتي المستهلك، وهذه الإجراءات تسهم في دفع المخاطر ومنع حدوثها وضمان وصول مياه الشرب النقية المستهلك بشكل آمن.

فيما أعلن المهندس ياسر أحمد الشهاوى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا، عن انهاء إدارة التوعية بالشركة بالتعاون مع الإدارة العامة للجودة أعمال التوعية الخاصة بسلامة ومأمونية المياه، لتوعية المواطنين بأهمية الحفاظ على المياه والسلوكيات الصحيحة في التعامل معها والحفاظ على الموارد المائية نظيفة.

وأضاف رئيس مياه المنيا أن أعمال التوعية شملت خمسة مراكز وهى مركز العدوة ومغاغة وملوى ودير مواس وبنى مزار حيث تم عمل لقاءات واستبيانات مع مواطني القرى المستهدفة بهذه المراكز وأن هذه اللقاءات تأتى ضمن توجيهات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والتأكيد على جودة مياه الشرب بالمحافظة.

وأوضح أن خطط سلامة ومأمونية مياه الشرب تتمثل في تقييم وإدارة المخاطر بهدف ضمان سلامة مياه الشرب من المصدر وصولا للمستهلك، من خلال التعاون والتنسيق بين الشركة القابضة وشركة مياه المنيا، وبين شركاء عملية إدارة المياه من جهة أخرى متمثلة في وزارة الصحة، ووزارة الموارد المائية والرى، ووزارة البيئة، ووزارة الداخلية، ومنظمات المجتمع المدنى.

جدير بالذكر أن خطة سلامة ومأمونية المياه بدأ تنفيذها من خلال مشروع تحسين الإدارة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات التابعة الممول من الإتحاد الاوروبي بالتعاون مع مكتب VNG الهولندي وذلك تطبيقا للقرار الوزارى رقم 458 لسنة ٢٠٠٧ بضرورة تفعيل خطط سلامة ومأمونية مياة الشرب لجميع محطات إنتاج مياه الشرب.