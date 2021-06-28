شكرا لقرائتكم خبر عن استأنف جلسات محاكمة 20 محام بمغاغة في المنيا بتهمة إهانة القضاة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استأنفت الأثنين، محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار خالد عبدالغفار، رئيس المحكمة، جلسات محاكمة 20 محامي بمركز مغاغة شمالا المنيا، متهمين باهانة السلطة القضائية، وتعطيل مرفق عام، والتظاهر على خلفية تنظيمهم إضراب ووقفة احتجاجية في مايو 2013 بمحكمة مغاغة الجزئية.

بدأت هيئة المحكمة، الجلسة بتنفيذ قراراتها السابقة المتعلقة بفض الإحراز ومرافعات المتهمين، وأقوال شهود الإثبات والنفي.

كانت النيابة العامة قد وجهت للمحامين تهم إهانة السلطة القضائية، وتعطيل مرفق عام، والتظاهر على خلفية تنظيمهم إضراب ووقفة احتجاجية في مايو 2013 بمحكمة مغاغة الجزئية.