شكرا لقرائتكم خبر عن الولايات المتحدة ترحب بزيارة الرئيس السيسي إلى العراق: خطوة مهمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحبت الولايات المتحدة بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وملك الأردن عبد الله الثانى إلى العراق، وجاء فى بيان على الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية" أن الولايات المتحدة ترحب بالزيارة التاريخية التي جرت أمس التى قام بها الرئيس المصرى وملك الأردن لبغداد".