إحباط محاولة تهريب أدوية التهاب رئوي مع يمني بمطار القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية الخاصة بالالتهاب الرئوي، أخفاها راكب يمني الجنسية داخل حقائبه، لتضليل رجال الجمارك والعبور بالمضبوطات وبيعها وتحقيق مكاسب ماديه، وتم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية معه.

وقالت مصادر بالمطار، إنه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على الطائرة اليمنيه، والقادمة من عدن، اشتبه محمد حسن مأمور الجمرك المعين على اللجنة في راكب يمني الجنسية، وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة فتحي المتولي مأمور الجمرك، وأكد وجود أشياء متماثله داخل الحقائب، وبالعرض على محمد لطفي عامر مدير الإدارة، كلف محمود إمام مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب، تبين وجود 200 علبة بكل منها 2 شريط بإجمالي 400 شريط عقار Pirfenex، والذي يستخدم في علاج الالتهاب والتليف الرئوي.

قرر محمد لطفي عامر مدير الإدارة اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي، وذلك بعد العرض على إبراهيم عبداللطيف مستشار وزير المالية والمشرف على الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي.

يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المطارات والمنافذ الجمركية، وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.​