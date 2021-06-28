شكرا لقرائتكم خبر عن تحذيرات ونصائح الأرصاد للتعامل مع حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من وجود ارتفاع كبير في الرطوبة النسبية، مع وجود ارتفاع في درجات الحرارة، مما يرفع من درجة الحرارة المحسوسة، أكثر من المعتاد، ويزداد سطوع الشمس خلال اليوم وتنشط الرياح المعتدلة أحيانًا، ويؤثر ارتفاع الرطوبة النسبية العالية على الشبورة المائية التي تتكون على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية.

ونصحت الأرصاد الجوية من عدم التعرض المباشر للشمس خلال وقت الظهيرة، والإكثار من تناول السوائل الباردة خلال اليوم، وخصوصًا في جنوب الصعيد حيث تصل درجة الحرارة اليوم إلى 44 درجة.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يرتفع الطقس اليوم أن ترتفع درجات الحرارة العظمي في مدن الصعيد عن حالة الطقس أمس.

ويكون الطقس خلال النهار شديد الحرارة على القاهرة الكبري والوجه البحري وجنوب البلاد وجنوب سيناء، بينما يكون حارًا على السواحل الشمالية، وتصل درجة الحرارة إلى 44 درجة في أسوان وإدفو والأقصر.

ويكون الطقس معتدل خلال الليل في القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد والوجه البحري، ويكون لطيف على السواحل الشمالية.

ويتوقع أن تكون حالة البحر المتوسط معتدلة اليوم والرياح شمالية غربية، وارتفاع الموج بين 1.5 متر ومترين، وتكون في البحر الأحمر معتدلة أيضًا وارتفاع الموج بين متر ومترين وربع.

وتتكون الشبورة المائية في صباحًا على الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبري والسواحل الشمالية والوجه البحري، وتكون الرياح نشطة على شمال الصعيد وجنوب سيناء والسواحل الغربية، وتكون الرياح شمالية غربية تتراوح سرعتها بين 11 إلى 17 عقدة.

وتكون الرطوبة النسبية المتوقعة اليوم 80-25 في القاهرة، والسواحل الشمالية 95-40، وفى شمال الصعيد 35-25، و25-15 في جنوب الصعيد.

درجات الحرارة العظمي والصغري والنسبية المتوقعة اليوم في مصر

وتكون درجة الحرارة في القاهرة المتوقعة اليوم 38 درجة للعظمي و25 للصغري، ويتوقع أن تكون درجة الحرارة في الإسكندرية اليوم 33 درجة للعظمي و24 درجة للصغري.

ويتوقع أن تكون درجة الحرارة في دمنهور 35-23، دمياط 31-23، طنطا 37-24، الإسماعيلية 37-22،، رفح 34-22، السلوم 31-22، شبين الكوم 38-24، سيوة 40-24، بلطيم 33-22، السويس 37-22، المنصورة 36-23، الزقازيق 36-24، بورسعيد 33-24، مطروح 31-22 درجة.

وتكون درجات الحرارة في جنوب مصر كما يلي: أسوان 44-26، إدفو 44-27، ابوسمبل 43-26، شرم الشيخ 39-26، الوادي الجديد 42-26، الأقصر 44-26، قنا 41-25، أسيوط 40-25، سوهاج 40-24، الفيوم 39-24، بني سويف 39-24، المنيا 40-25، شلاتين 36-26، العريش 34-23، حلايب 34-28، الغردقة 38-27 درجة.

وتكون درجات الحرارة المحسوسة اليوم كما يلي: أسوان والأقصر وإدفو 45 درجة، وفي أبوسمبل 44 درجة، وفي الوادي الجديد 43 درجة، وتكون في قنا 42 درجة.

كما تكون درجة الحرارة المحسوسة 41 درجة في المنيا وسوهاج وأسيوط وسيوة وشرم الشيخ، وتكون40 درجة في القاهرة ورأس سدر والفيوم والغردقة وبني سويف.