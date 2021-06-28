شكرا لقرائتكم خبر عن استهلك كهرباء براحتك وادفع فواتير أقل بهذه الطريقة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عادات خاطئة تكلفك الكثير من الأموال بشكل شهري عند سداد قيمة فاتورة استهلاك الكهرباء الشهرية ، خاصة وأن ترشيد الاستهلاك لا يعنى الامتناع عن الاستهلاك وإنما يعنى حسن الاستهلاك وعدم الإفراط الذى يهدر أموال كثيرة يمكن الاستفادة منها في مجالات أخرى، وفيما يلى أهم الخطوات التى يجب اتباعها على مدار اليوم لخفض قيمة فاتورة الكهرباء:

بالنسبة للإضاءة:

1- الاعتماد على ضوء الشمس نهارًا.

2- إطفاء الإنارة فى الغرف الخالية.

3- الحرص على تنظيف لمبات الإضاءة.

4- استبدال اللمبات العادية بلمبات ليد.

5- استبدال الترانس المغناطيسي للمبات الفلـورسنت باخر إلكترونى لتوفـير من 20 لـ30% من استهلاك الكهرباء بالمقارنة بالمغناطيسي.

تكييف الهواء:

1-اضبط التكيف على درجة 24.

2- تأكد من غلق باب الغرفة و النوافذ جيدا للحصول على أعلى درجة تبريد.

3-يمكنك وضع مروحة كهربائية امام التكيف حتى يقلل من استهلاكه للكهرباء و يعطى برودة أعلى.

4-تأكد من أن قدرة التكيف تناسب الغرفة حتى لا تواجه مشكلة مضاعفة استهلاك المكيف للكهرباء.

غسالة الملابس :

1- عدم تشغيل غسالة الملابس إلا عند امتلائها ؛ لأنها تستهلك نفس طاقة الكهرباء والماء الساخن والصابون عند استخدام غسالة ممتلئة أو نصف ممتلئة.

2-استخدم المياه الساخنة بالغسالة للملابس المتسخة جدًا فقط ويفضل استخدم دائمًا مياه باردة فى عملية الشطف.افصل الكهرباء عن الغسالة حال عدم الاستخدام.

سخان المياه الكهربائى:

1- لا تضبط السخان على درجات حرارة مرتفعة؛ لأن ذلك يسبب إجهاد السخان ويقلل العمر الافتراضى، ويرفع قيمة فاتورة الكهرباء ،اضبط الثرموستات الموجود أسفل السخان عند درجة الحرارة المناسبة من 50 لـ 60 درجة مئوية.

2-لا تترك السخان مفتوحًا بصفة مستمرة طوال اليوم؛ لأن الحرارة تفقد بالإشعاع؛ فتخفض درجة حرارة المياه وبالتالى يستمر السخان فى العمل أى يستهلك كهرباء أكثر.

3- يفضل تشغيل السخان قبل الاحتياج للمياه الساخنة بحوالى نصف ساعة.