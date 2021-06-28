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%76 من القراء يتوقعون تتويج الأهلى باللقب العاشر فى دورى الأبطال

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القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان "هل تتوقع تتويج الأهلى باللقب العاشر فى دورى الأبطال بعد التأهل لنهائى البطولة؟"، توقع غالبية القراء تتويج الأهلى باللقب العاشر فى دورى الأبطال بعد التأهل لنهائى البطولة.

 

وتوقع 88% من القراء تتويج الأهلى باللقب العاشر فى دورى الأبطال بعد التأهل لنهائى البطولة، بينما توقع 12% فقط من القراء عدم التتويج باللقب العاشر.

 


 

 

 

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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