شكرا لقرائتكم خبر عن %76 من القراء يتوقعون تتويج الأهلى باللقب العاشر فى دورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان "هل تتوقع تتويج الأهلى باللقب العاشر فى دورى الأبطال بعد التأهل لنهائى البطولة؟"، توقع غالبية القراء تتويج الأهلى باللقب العاشر فى دورى الأبطال بعد التأهل لنهائى البطولة.

وتوقع 88% من القراء تتويج الأهلى باللقب العاشر فى دورى الأبطال بعد التأهل لنهائى البطولة، بينما توقع 12% فقط من القراء عدم التتويج باللقب العاشر.



