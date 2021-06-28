شكرا لقرائتكم خبر عن النقل: نخطط لمد خط سكة حديد الصعيد من أسوان ليصل أبو سمبل وتوشكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة النقل دراسة مد خط سكة حديد الصعيد ليمتد من أسوان حتى أبو سمبل وصولا إلى توشكى ثم وادى حلفا فى السودان ليصل فى النهاية إلى الخرطوم.

وأضافت وزارة النقل أن هناك تعاونا مع الجانب الفرنسى لتمويل وتنفيذ هذا المشروع من خلال الشركات الفرنسية والمصرية، بحيث يصل فى النهاية القطار من الإسكندرية إلى الخرطوم.

وشددت وزارة النقل على أن هناك توجيها واضحا من الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوطين الصناعة المصرية مثل توطين صناعة السكك الحديدية، مثل شركة سيماف المصرية ومصانع الإنتاج الحربي وشركة نيريك.

وأوضحت وزارة النقل أن أي وحدات متحركة يتم التعاقد على شراؤها عن طريق موردين أجانب سيتم توطينها في مصر بنسبة تصل من 60 : 75 % بعد 6 سنوات.