شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الإنتاج الحربى تعلن إنتاج أول أتوبيس كهربائى بأيدى مصرية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الإنتاج الحربى، بدء تفعيل التعاون المشترك بين الوزارة وشركة صناعة وسائل النقل mcv، إيماناً من وزارة الإنتاج الحربى بدور القطاع الخاص، حيث نتج عن هذا التعاون المشترك بين وزارة الإنتاج الحربى وشركة صناعة وسائل النقل mcv إنتاج أول أتوبيس كهربائى مصرى بأيدى مصرية، وذلك من منطلق رؤية مصر 2030 ومواكبة التطور العالمى لصناعة الأوتوبيسات التى تعمل ببدائل الوقود والتحول للعمل بالكهرباء.

ويقدم هذا التعاون مركبات أكثر محافظة على البيئة ومحاربة للتلوث، خاصةً وأن الشركة تعمل فى هذا المجال منذ 25 عاما، ويستهدف هذا التعاون إبراز مدى تعاون الدولة ممثلة في وزارة الإنتاج الحربى والقطاع الخاص ممثل في شركة صناعة وسائل النقل mcv.

وصرح المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربى، أن هذا التعاون يؤكد الإصرار علي تعميق وتوطين تكنولوجيا تصنيع الأتوبيسات فى مصر والعوائد الإقتصادية بزيادة نسبة المكون المحلى لتصل إلى أكثر من 60%، حيث أن تصميم الأوتوبيس بالكامل تم بواسطة مهندسين مصريين وتصنيع كل أجزاء الهيكل الخارجى والداخلي للأوتوبيس تم تصميمها وتصنيعها في مصر من (زجاج / إطارات / كراسى /..... المواد الخام الأساسية مثل الفيبر والصاج الخارجى لجسم الأتوبيس ).

وأوضح محمد عيد بكر المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمى للوزارة، أن تلك الصناعة تساعد على الحفاظ على البيئة من الانبعاثات الضارة للوقود التقليدى، حيث أن الأتوبيس الكهربائى يستطيع العمل متواصل بشحنة واحدة لمسافة تصل من300 كم إلى 350 كم حسب ظروف التشغيل ودرجة الحرارة والسرعة القصوى له 70 كم/ساعة، بالاضافة إلى أنه يعمل في درجات حرارة متفاوتة تصل إلى 45 درجة مئوية ويحتوى هذا الأوتوبيس على 49 مقعدا.



