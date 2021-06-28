شكرا لقرائتكم خبر عن الأعلى للجامعات يوجه بتحويل الكتاب الجامعى إلى إلكترونى العام المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه المجلس الأعلى للجامعات خطابا إلى الجامعات الحكومية وذلك لبحث سبل تفعيل قرار المجلس بشأن تحويل الكتاب الجامعى إلى كتاب إلكترونى اعتبارا من العام الجامعى المقبل 2021 / 2022.

ويأتي ذلك فى إطار توجه الجامعات لتحقيق التحول الرقمى على كافة المستويات والأصعدة وبما يسهم فى توفير المادة العلمية للطلاب أون لاين عبر منصات الجامعات المختلفة بما يضمن الحفاظ على أطراف المنظومة التعليمية.

وكان المجلس الأعلى للجامعات اعتمد فى جلسته فى نهاية شهر أبريل الماضى التوجه نحو تحويل الكتاب الجامعى إلى كتاب إلكترونى وبدأ فى مخاطبة الجامعات لدراسة الأمر ووضع الإطار والمسار لتنفيذ ذلك القرار.

وعلى جانب آخر تواصل الجامعات عقد امتحانات نهاية العام الجامعى مع تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من فيروس كورونا من حيث التشديد على ارتداء الكمامات الطبية ومنع دخول الطلاب بدونها بالإضافة إلى توقيع الكشف الحرارى على الطلاب ومراعاة إجراءات التباعد الاجتماعى والمسافات الآمنة بين الطلاب داخل لجان الامتحانات.