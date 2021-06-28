شكرا لقرائتكم خبر عن «ناقلات الامراض» تكافح القوارض والحشرات في 4 أحياء بالعريش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام فريق مكافحه ناقلات الأمراض بالعريش بمواصلة أعمال مكافحة القوارض والحشرات الطائرة بمدينة العريش، وذلك تحت رعاية اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

وقال الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، أنه تم تغطيه حي العبور وحى أبوصقل وحى الريسة وحي الكرامة ومحطات الصرف الصحي بهذه الأحياء بالمبيدات اللازمة لمكافحة القوارض ويرقات البعوض.

أضاف شوكة، أنه جاري استكمال الحملة بالمناطق المختلفة على مستوي مدينة العريش طبقا للجدول المحدد .